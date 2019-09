Sondagem. PSD ganha eleições na Madeira mas perde maioria absoluta

O Bloco de Esquerda consegue 5% e passa a terceira força política.



O CDS cai e de segundo partido mais votado nas últimas regionais desce para quarto lugar, com apenas 5%.



O Juntos pelo Povo também desce para 4%, menos de metade do que teve há quatro anos.



A CDU também baixa e fica-se pelos 3%.



O PAN, que nas últimas regionais estava coligado com o PS, tem agora sozinho 2%, enquanto o estreante Aliança consegue 1,5%, tal como o Partido da Terra.



Perante esta estimativa, no Parlamento da Madeira o PSD perde lugares: pode ter entre 19 a 23 deputados, quando agora tem 24.