Sondagens inspiram "apelo público". Cotrim escreve a Montenegro a pedir apoio

“Exorto-o a fazê-lo por estar certo de que, tal como eu, não deseja ver o candidato do Partido Socialista nem o candidato do Partido Chega no Palácio de Belém. A minha candidatura é, hoje, a única capaz de impedir esse cenário”, sustenta Cotrim, que foi esta semana confrontado com acusações de assédio sexual por parte de uma antiga assessora parlamentar da Iniciativa Liberal.

“Conte comigo. Eu conto consigo. Os portugueses contam connosco”, clama Cotrim Figueiredo.

Foi conhecida esta quarta-feira uma carta de João Cotrim Figueiredo, em formato de “apelo público”, para Luís Montenegro. O candidato a Belém, a quem as sondagens atribuem capacidade para disputar uma segunda volta das presidenciais, escreve ao primeiro-ministro a apelar “ao voto do PSD”.“Estamos a quatro dias das eleições presidenciais. Os últimos dias mostram - e os estudos de opinião confirmam - que estamos agora numa corrida a três para a segunda volta do sufrágio”, lê-se no documento.“Com sentido de responsabilidade, e”, exorta Cotrim Figueiredo, referindo-se a Luís Marques Mendes.“Como V. Exa. afirmou na passada semana,. Não poderia estar mais de acordo consigo.”, escreve ainda o candidato.Cotrim assinala que, nas últimas eleições autárquicas, apoiou “as candidaturas de Pedro Duarte, no Porto, e de Carlos Moedas, em Lisboa”: “Fi-lo por acreditar que era o melhor para os dois municípios em apreço e para as respetivas populações. Fi-lo, portanto, por considerar tratar-se do melhor para Portugal. Confiei no PSD”.“Estou consciente de que grande parte dos eleitores e dirigentes do PSD já confiam em mim. Peço-lhe que se junte a eles. Sei que mudar o sentido de uma decisão destas exige coragem, mas,”, vinca.Na ótica defendida por Cotrim, o país “precisa de um presidente exigente, que colabore com o Governo na implementação das reformas urgentes de que o país precisa para ter um futuro melhor”.“Termino como comecei.”, remata.