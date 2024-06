Subscritores do Manifesto pela Justiça exigem explicações do MP sobre divulgação de escutas a Costa

"Este é mais um momento, entre outros, de violação das regras básicas do Estado de Direito Democrático, com envolvimento e participação de responsáveis dos setores da justiça e da comunicação social, que deviam estar na primeira linha da sua defesa", consideram os subscritores do manifesto, referindo-se à divulgação de conversas telefónicas entre o ex-primeiro-ministro, António Costa, e o ex-ministro das Infraestruturas e Habitação, João Galamba, sobre o despedimento da ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener.

Os subscritores – que incluem nomes como Augusto Santos Silva, Eduardo Ferro Rodrigues e Rui Rio – sublinham que "as escutas telefónicas têm limites bastante estritos" e que

“Não é apenas a divulgação mediática de escutas desenquadradas de qualquer processo criminal em curso que está em causa; é a transcrição anterior dessas escutas. É a decisão anterior de considerar que tais conversas têm relevância criminal para um processo-crime em curso”, lê-se no comunicado enviado às redações. Depois de ter sido recebida pelo presidente da República e pelo primeiro-ministro, uma delegação dos subscritores foi esta terça-feira recebida pelo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.





À saída do encontro com Pedro Nuno Santos, o político social-democrata David Justino, um dos subscritores do manifesto, disse que o que preocupa os subscritores neste caso das escutas “é o aspeto recorrente destas fugas de informação e violação do segredo de justiça”.



“A situação ainda é mais grave quando nessa violação, aquilo que se divulga não são aspetos ligados a um processo-crime, mas sim aspetos estritamente políticos”, acrescentou.



David Justino disse ainda que "houve recetividade" por parte do secretário-geral do PS relativamente às preocupações dos subscritores do manifesto, que exige uma reforma na Justiça.





A escuta telefónica em causa, agora tornada pública, revela que foi António Costa quem exigiu a demissão da presidente-executiva da TAP.

Num telefonema com o então ministro das Infraestruturas, João Galamba, o ex-primeiro-ministro diz claramente que Christine Widener tinha de sair do cargo para evitar danos políticos para o Governo. Um dia depois desta conversa, Christine Widener foi despedida no âmbito da polémica indemnização a Alexandra Reis, ex-administradora da companhia aérea.

O líder do Chega acusa António Costa de ter mentido aos portugueses e vai propor a audição na Assembleia da República do ex-primeiro-ministro.