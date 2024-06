Polémica TAP. Defesa de ex-gestora avalia escuta a António Costa

Ex CEO da TAP, Christine Ourmieres-Widener. Patrícia de Melo Moreira - AFP

A defesa da ex-presidente executiva da TAP vai ponderar e depois decidir se as escutas que envolvem António Costa vão ser usadas para provar que o afastamento de Christine Ourmieres-Widener foi ilegal.



Uma informação confirmada pela Antena 1 junto de fonte ligada ao processo.



As escutas, divulgadas esta terça-feira pela TVI e pela CNN Portugal, dão conta de um telefonema feito pelo ex-primeiro-ministro a João Galamba, então ministro das Infraestruturas com a tutela da companhia aérea.



Nesse contacto telefónico, o então chefe do Executivo sublinha que é necessário despedir a gestora francesa tendo em conta o alarme social gerado em torno da indemnização paga pela TAP a Alexandra Reis.



As escutas em que intervém um primeiro-ministro em funções têm de ser validadas pelo Supremo Tribunal de Justiça e foi o caso, de acordo com a CNN Portugal.



A Antena 1 sabe que a defesa da ex-CEO está a ponderar o uso deste material no processo em que Christine Widener exige ao Estado Português uma indemnização de quase seis milhões de euros.