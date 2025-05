Sucessão de Pedro Nuno. Carneiro volta a avançar e já colhe vozes de apoio

Para José Luís Carneiro, “é preciso ser firme na defesa da pluralidade e da convivência pacífica entre todos, independentemente das suas convicções”.

Santos Silva e João Soares apoiam Carneiro

Carlos César assume liderança interinamente

O ex-adversário de António Costa e Pedro Nuno Santos lembrou que o processo autárquico já foi afetado pela antecipação das legislativas e que não faria sentido voltar a prejudicá-lo com a eleição de um novo líder socialista.





", avançou José Luís Carneiro em entrevista à CNN.No dia em que anunciou que quer ser secretário-geral do Partido Socialista, o ex-governante explicou também o que pretende fazer perante o novo Executivo da AD, "o PS deve ser claro no que respeita à garantia de viabilização do Governo. Porque é isso que os cidadãos nos pedem".No entanto,Para José Luís Carneiro, "é possível, num quadro parlamentar, constituir uma dimensão de trabalho político que responda a alguns dos impulsos reformistas".Antes da entrevista à CNN, o ex-ministro da Administração Interna do Governo de António Costa enviou uma nota às redações onde explicava o que o levava a avançar para a corrida à liderança socialista. “Face aos resultados eleitorais e à decisão do secretário-geral do PS, entendo que os militantes socialistas devem promover uma reflexão profunda e abrir um novo ciclo que honre a história do Partido Socialista. Contando com todos e promovendo a inclusão, a coesão e a unidade do PS, na riqueza da sua diversidade”.“Importa ao país que o PS contribua para a estabilidade política e para o impulso reformista necessário. O PS não deixará de contribuir empenhadamente”, considerou, valorizando “o crescimento sustentável da economia, o trabalho digno, o combate à pobreza e às desigualdades” ou o reforço do SNS ou da escola pública.Uma palavra ainda para o trabalho que o PS deve fazer “para a valorização do papel de Portugal na União Europeia”.“Além do serviço ao nosso país, num momento especialmente exigente na Europa e no Mundo, há que colocar as nossas forças no apoio aos que, em nome dos valores do PS, serão candidatos às próximas eleições autárquicas”, enfatizouJoão Soares e Augusto Santos Silva apoiam José Luís Carneiro na candidatura à liderança do PS. Garantias foram dadas na RTP onde também Pedro Silva Pereira revelou que as autárquicas são vistas como uma grande prioridade para os socialistas.Para, “se o PS tivesse, no dia a seguir a este péssimo resultado eleitoral, uma solução chave na mão para todos os seus problemas e para oferecer ao país, eu penso que também não seria um bom sinal”., acrescentou à RTP o ex-vice-presidente do Parlamento Europeu.Já Augusto Santos Silva, ex-presidente da Assembleia da República sublinha que não se quer “antecipar” ao “que a Comissão Nacional vai discutir no sábado”.que é atualmente membro da Comissão Política do Partido Socialista, que acrescentou ainda que foi um dos apoiantes de José Luís Carneiro “na disputa interna em dezembro de 2023. E não vejo nenhuma razão para mudar de opinião”., filho do fundador e líder histórico do PS Mário Soares, que foi presidente da Câmara de Lisboa e ministro da Cultura, defende que se devia “”.Pedro Nuno Santos deixará de ser secretário-geral do PS no sábado, após a Comissão Nacional, e será o presidente do partido, Carlos César, a assumir interinamente a liderança socialista.De acordo com a convocatória, o presidente do partido, Carlos César, refere que depois do anúncio de Pedro Nuno Santos, após a pesada derrota do PS, convoca os membros da Comissão Nacional para esta reunião, que decorrerá sábado de manhã, em Lisboa, em local ainda a designar.Da ordem de trabalhos faz parte a “análise da situação política face aos resultados eleitorais” de domingo e a “aprovação de calendários e regulamentos eleitorais”.Eleições internas antes ou depois das autárquicas?Francisco Assis é um dos socialistas que defende que o secretário-geral só deve ser escolhido após as autárquicas.“Entendo que essa disputa interna deve ser feita depois das eleições autárquicas”, defendeu, considerando que os candidatos do PS precisam de voltar à pré-campanha que foi interrompida com as legislativas.Para o antigo candidato à liderança, não faz sentido que o PS esteja “agora a promover um congresso e uma eventual disputa interna no partido quando o essencial é uma concentração das atenções e dos esforços no processo autárquico”.“Até porque o PS, depois desta derrota, tem agora uma oportunidade clara de recuperar nas eleições autárquicas e isso é importante. Estas eleições que já eram importantes, neste momento são cruciais para o PS”, apontou, considerando que os socialistas têm “francas condições para ganhar estas eleições”.Também Daniel Adrião, que se candidatou quatro vezes à liderança socialista, a escolha do novo secretário-geral só deve acontecer após o verão, ficando o partido a ser dirigido interinamente pelo seu presidente, Carlos César."Não é hora para fazer um congresso do PS, quando estamos a quatro meses das eleições autárquicas, com o verão e as férias pelo meio", disse Daniel Adrião, em declarações à agência Lusa.Daniel Adrião, que foi quatro vezes candidato a secretário-geral no período das lideranças de António Costa e Pedro Nuno Santos, considerou que "o PS está, neste momento, em estado de exceção" e, por isso, deve fazer uma reflexão e concentrar-se nas autárquicas antes de escolher um novo líder."Defendo que o PS, em diálogo com a sociedade civil, deve fazer uma reflexão profunda que deve culminar numas eleições primárias abertas para a escolha do líder do partido e um congresso eletivo, estatutário e programático, em outubro ou novembro, Até lá a liderança deve ser assumida interinamente pelo presidente do partido, Carlos César".