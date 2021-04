Susana Garcia entre os 53 candidatos às eleições autárquicas apresentados pelo PSD

Os restantes candidatos em falta referem-se a concelhos onde o partido tem dificuldades tradicionais em se afirmar localmente, como explicou José Silvano, secretario-geral do Partido Social Democrata.







O apoio à candidatura de Susana Garcia à CM Amadora foi unânime, apesar da candidata defender a castração química de pedófilos e de violadores, à semelhança do partido Chega e contra a posição oficial dos social-democratas.







A escolha da advogada e ex-comentadora televisiva dominou a conferência de imprensa, com José Silvano a referir que a independente foi proposta pela concelhia da Amadora, aprovada pela distrital de Lisboa e foi homologada "por unanimidade" pela Comissão Política Nacional.







José Silvano explicou que o apoio decidido pela Comissão Nacional à candidatura "enquadra-se na pluralidade que o PSD defende", sobretudo porque Susana Garcia é candidata a uma autarquia e não ao Parlamento.





"O PSD é um partido onde cabem todos, desde que não ponham em causa os valores essenciais da social-democracia. Convivemos bem com a diferença de opiniões e não condenamos ninguém por delito de opinião", referiu José Silvano, acrescentando que a direção do partido analisou as posições públicas de Suzana Garcia.



"Não vimos nelas algo que não pudesse ser admitido no âmbito da pluralidade de opiniões deste partido", afirmou.





Susana Garcia "é a candidata mais indicada para ganhar a Câmara da Amadora", afirmou o secretário-geral dos social-democratas, descartando qualquer cenário de aproximação ao Chega, tanto por parte do PSD como da candidata.







Quanto à falta de nome para Oeiras, o secretario-geral do PSD explicou que "a concelhia local apresentou a proposta de apoiar a candidatura independente de Isaltino Morais", mas a Comissão Nacional do partido necessita de mais tempo para analisar as propostas nesse sentido tanto da concelhia como da distrital.