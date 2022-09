TAP. António Costa admite privatizar com perda de dinheiro do contribuinte

O primeiro-ministro admitiu que os contribuintes podem perder dinheiro com a venda da TAP. Durante o debate no parlamento, António Costa reconheceu que poderia haver perda de dinheiro com a privatização da companhia aérea e não se recuperarem os 3,2 mil milhões de euros injectados pelos contribuintes.