Teresa Anjinho eleita nova Provedora de Justiça da União Europeia

Foi eleita em Estrasburgo com 344 votos a favor, numa votação que teve seis candidatos. Teresa Aninho vai ocupar o cargo nos próximos cinco anos.

A Provedoria de Justiça investiga queixas dos cidadãos sobre as instituições europeias.



Durante a audição pública na Comissão das Petições, Teresa Anjinho comprometeu-se a reforçar a confiança entre a UE e os seus cidadãos, defendendo os mais elevados padrões de integridade, responsabilização e capacidade de resposta.



"O mundo de hoje não compreende a indecisão por trás de formalidades ou burocracias desnecessárias, nem aceita atrasos injustificados. Temos sempre de respeitar as garantias processuais, as regras e os procedimentos formais essenciais, mas também temos de cumprir. Trata-se de uma questão de confiança na instituição, mas também – no final – na União Europeia no seu conjunto", disse Teresa Anjinho aos membros do Parlamento Europeu.





A nova provedora de Justiça europeia assumirá funções numa cerimónia de juramento, em 27 de fevereiro de 2025, no Tribunal de Justiça da União Europeia.