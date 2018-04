Teresa Leal Coelho: "Programa de Estabilidade devia ir a votos"

Antena114 Abr, 2018, 11:20 / atualizado em 14 Abr, 2018, 12:35 | Política

Na primeira entrevista depois das eleições autárquicas, em que foi candidata pelo PSD à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, Teresa Leal Coelho desafia o Governo a pôr o Programa de Estabilidade a votos, de modo a "garantir o apoio parlamentar" que sustenta o executivo no parlamento.



A deputada social-democrata, que foi vice-presidente do partido na vigência de Pedro Passos Coelho, most1069946ra-se disponível para trabalhar com a nova direcção e confessou, nesta entrevista concedida à Antena1, ter votado em Fernando Negrão para líder parlamentar. No entanto, afirma que a avaliação de Rui Rio será determinada pelo resultado nos próximos períodos eleitorais. "O que o partido pode pedir a Rui Rio é que ele se prepare para esse momento, e é evidente que se está a fazê-lo. Depois, o resultado será avaliado no momento em que for apurado".Para Lisboa, a também vereadora do PSD sem pelouro avançou nesta entrevista com uma ideia que tem o apoio do Presidente da Câmara, que é criar uma rede de transportes colectivos fluviais, "de Algés até ao Parque das Nações, táxis fluviais ao longo do rio".