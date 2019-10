Tomada de posse de novo Governo pendente pelo Brexit

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

O primeiro-ministro António Costa disse esta segunda-feira que a cerimónia de tomada de posse do novo elenco governativo poderá ocorrer na sexta ou no sábado.

Uma data ainda incerta devido a uma eventual deslocação do primeiro-ministro a Bruxelas relacionado com o Brexit e a extenção ou não do prazo.



António Costa apela ao Reino Unido que tome uma decisão e não deixe arrastar o impasse quanto a esta questão que já se prolonga há mais de dois anos.