Tomada de posse do novo Governo pode acontecer sexta ou sábado

Está dependente, para já, da decisão do Tribunal Constitucional relativo ao recurso apresentado pelo PSD sobre os círculos da emigração, mas o primeiro-ministro afirmou ao início da tarde que a tomada de posse pode acontecer já na sexta-feira ou no sábado.

Depois do encontro com o Presidente da República, a quem apresentou a lista dos secretários de Estado do novo Governo, António Costa afirmou que "foi visto com o Sr. Presidente da República que há agenda disponível para que a posse seja sexta ou sábado".





"Pela parte que nos cabia está feito o trabalho, está constituída a equipa", disse o primeiro-ministro. "O Sr. Presidente da República aceitou. Está pronto também a proceder à nomeação. Portanto aguardamos a decisão do Tribunal (Constitucional)".





Depois disso, continuou, "o Presidente da Assembleia da República convocará a assembleia e no dia seguinte poderá haver posse do Governo".

O novo Governo

Questionado sobre o Executivo, agora composta com a Secretarias de Estado, António Costa disse que se trata de "um conjunto que ajuda a clarificar as competências dos diferentes ministérios e que nos permitirá iniciar funções assim que estejam criadas as condições".





"Os governos", afirmou, "não se medem em função do número de membros. Devem ser uma orgânica ajustada àquilo que é o programa do Governo e prioridades do país". António Costa: "Derrubou-se um muro. Seguramente esta legislatura vai ser diferente mas nada vais ser como dantes nem nada voltará a ser com dantes"





Também questionado sobre a estabilidade no país nos próximos tempos, o primeiro-ministro afirmou que "a vontade do país é que haja quatro anos de estabilidade. Temos consciência que hoje na cena internacional é um fator de distinção de Portugal termos estabilidade poilítica" que se constrói "de diversas maneiras".





"Na legislatura anterior um conjunto de partidos entendeu que era necessário que houvesse esses acordos escritos. O então PR também o entendeu. O atual entendeu que essa condição não era necessária. E do conjunto de parceiros parlamentares da legislatura anterior não hoube um entendimento unânime sobre essa matéria."





Disse no entanto António Costa que "o mais importante não é a forma. É importante que haja a continuidade do diálogo".