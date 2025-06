Tomada de posse. Luís Montenegro declara "guerra à burocracia" e lança avisos sobre imigração

“Quero declarar hoje aqui, solenemente, guerra à burocracia”, destacou.

Imigrantes “terão de cumprir regras”

Defesa com 2% do PIB “se possível já este ano”

“Com a sua particular e profunda sabedoria, o povo português falou e decidiu reforçar a confiança no projeto político que lideramos”, declarou no início do discurso de tomada de posse.“É com humildade que ouvimos e, procurando as convergências que as pessoas reclamam”.O chefe de Governo vincou ainda que “a estabilidade política é uma tarefa de todos”, pelo que “a todos se exige lealdade, diálogo, maturidade e espírito construtivo.”.Na visão de Montenegro, “transformar Portugal é o caminho para combater a pobreza em todas as suas expressões” e isso apenas acontece “criando riqueza”. “Não há outro caminho”, sublinhou.para alcançarmos o objetivo supremo que é o bem-estar das portuguesas e dos portugueses”, continuou o primeiro-ministro.O social-democrata quer, nos próximos anos, “desbloquear os constrangimentos que limitam a nossa capacidade de crescer”, nomeadamente “o excesso de burocracia, o excesso de regras, a morosidade das decisões, a falta de agilidade do Estado”.O primeiro-ministro falou ainda acerca do novo Ministério da Reforma do Estado, assinalando que “a reforma do Estado é mesmo para fazer”.“Ao criar um ministério para promover e superentender, sob a minha responsabilidade direta, esta transformação, fica muito claro que”, explicou.O discurso do primeiro-ministro focou-se também na imigração, com Luís Montenegro a alertar que“Esse é o pressuposto para lhes facultarmos um acolhimento digno e humanista, que é aquele que queremos assegurar”, elaborou.“Recebemos de braços abertos quem venha trabalhar, acrescentar,. Mas, para se garantir o cumprimento das regras, também é necessário perceber que o seu incumprimento tem consequências que, neste caso, podem ir até ao retorno”.Para Luís Montenegro, uma política migratória responsável, regulada e humanista é um elemento fundamental ao sucesso económico e à estratégia de criação de riqueza.Considerou ainda que a segurança é um pilar da liberdade, da tranquilidade, do exercício dos direitos, da qualidade de vida, sendo “um ativo económico”., declarou.O primeiro-ministro anunciou ainda que Portugal vai antecipar o objetivo de atingir o investimento de dois por cento do PIB em Defesa "se possível já este ano", sem pôr em causa as contas certas ou funções sociais.Luís Montenegro avançou que este plano será ultimado "nos próximos dias" e desenvolvido "nos próximos anos", assegurando que dele dará "conhecimento prévio aos dois maiores partidos da oposição"., afirmou."Um plano realista que não porá em causa as funções sociais e o equilíbrio orçamental", assegurou o primeiro-ministro.