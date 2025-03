O antigo coordenador do Bloco de Esquerda refere que “a causa das eleições é a trapalhice das relações com a empresa e a forma de como pode ter violado os deveres de exclusividade e a obrigação perante o interesse público”. Mas também uma “jogada de carreira” por parte do primeiro-ministro, explica.Francisco Louçã frisa que Luís Montenegro é o único responsável pela provável queda do executivo.