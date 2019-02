Três novos ministros tomaram posse na quarta remodelação do Governo

Andreia Martins - RTP18 Fev, 2019, 16:23 / atualizado em 18 Fev, 2019, 16:57 | Política

Numa curta cerimónia no Palácio de Belém, o Presidente da República deu posse a três novos ministros. Nelson de Souza assume a pasta do Planeamento, Mariana Vieira da Silva tomou posse como ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e Pedro Nuno Santos, que passa a ser ministro das Infraestruturas e da Habitação.



Maria Manuel Leitão Marques estará na lista do PS às eleições europeias, confirmou António Costa em resposta aos jornalistas. Os novos ministros – anteriormente secretários de Estado – subiram ao nível ministerial depois da escolha de Pedro Marques - até agora ministro do Planeamento - como cabeça de lista para as eleições europeias, que se realizam a 26 de maio.



António Costa anunciou esta decisão no último sábado, durante a Convenção Europeia do Partido Socialista, a pouco mais de quatro meses das eleições europeias.



Em resposta aos jornalistas após a cerimónia de tomada de posse, o primeiro-ministro justificou a remodelação precisamente com o desafio eleitoral que se aproxima, com a indicação que pretende "separar águas" entre o Governo e as eleições para o Parlamento Europeu.





“Esta era uma remodelação que se impunha para que não haja qualquer confusão entre a atividade governativa e o período eleitoral para o Parlamento europeu”, procurando garantir que Portugal tem “uma representação qualificada” em Estrasburgo, explicou António Costa.



Quatro novos secretários de Estado







Sérgio Vicente, Miguel Teixeira, Rafael Pina - RTP







"Este é o mesmo Governo"



“Felizmente, temos bons recursos que nos permitem assegurar um rejuvenescimento nesta continuidade”, referiu o chefe de Governo, elogiando o que designa por “nova geração de pessoas muito qualificadas”.







Natália Carvalho - Antena 1







Questionado sobre se estes novos ministros para um novo futuro Governo, caso o Partido Socialista vença as eleições de outubro, António Costa não quis “especular”.





Ainda em resposta aos jornalistas, o primeiro-ministro disse que há um programa pronto a ser cumprido no longo prazo, contando com duas governações seguidas.

“Este é o mesmo Governo que está em funções desde novembro de 2015 e que continuadamente tem vindo a executar o seu programa. Há uma alteração, fruto do facto de dois dos nossos ministros serem candidatos ao Parlamento Europeu”, sublinhou o primeiro-ministro, em referência a Pedro Marques mas também Maria Manuel Leitão Marques, que até aqui tinha a pasta da Presidência.







António Costa consideoru que o Parlamento Europeu "não pode ser só um local de diletância política ou de sound-bites".







"Para aumentar o peso de Portugal na Europa, considero essencial que tenhamos não só boa representação no Conselho e na Comissão, mas, igualmente, no Parlamento Europeu, tendo pessoas que têm já provas dadas ao serviço do país", completou.



Nas secretarias de Estado, destaque para a entrada em funções de, em substituição de Pedro Nuno Santos, ministro que foi decisivo no entendimento parlamentar com Bloco de Esquerda e PCP.Tomaram também posse, e aindaNesta cerimónia foram ainda reconduzidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, outros quatro secretários de Estado:Esta mudança interna no Governo no mesmo ano em que se realizam eleições legislativas – marcadas para 6 de outubro - já motivou críticas à direita, tanto da parte de PSD como CDS-PP , é aA última tinha acontecido em outubro, desencadeada pela demissão do antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes.Sobre as críticas apontadas a estas mudanças pela direita parlamentar - que apresenta esta semana uma moção de censura contra ao Governo -, António Costa sublinha que quis, com esta remodelação, assegurar a continuidade das atividades governativas, tendo “o mesmo Governo a executar o mesmo programa de Governo”.O primeiro-ministro frisou ainda que esta remodelação demonstra que o PS “conta com uma nova geração” e que “não precisa de repetir as mesmas eleições, mandatos após mandatos”, considerando ainda "saudável" que haja elementos do Governo disponíveis para servir no Parlamento Europeu.Sobre se o Governo fica “mais à esquerda”, António Costa diz que o “executivo está onde esteve sempre desde o início”.