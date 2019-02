Marcelo diz que Governo pode fazer as mudanças que entender

Foto: João Relvas - Lusa

O chefe de Estado concorda que, com o aproximar das eleições europeias, se deve separar a atividade executiva e a campanha eleitoral.



Após a cerimónia de tomada de posse dos novos ministros e secretários de Estado, esta segunda-feira, o primeiro-ministro afirmou que não quer que haja qualquer "confusão" entre a atividade governativa e o período eleitoral que se aproxima.



Os novos ministros - anteriormente secretários de Estado - subiram ao nível ministerial depois da escolha de Pedro Marques - até agora ministro do Planeamento - como cabeça de lista para as eleições europeias, que se realizam a 26 de maio.



Também Maria Manuel Leitão Marques estará na lista do PS às eleições europeias, confirmou António Costa em resposta aos jornalistas.



Nas secretarias de Estado, tomou posse Duarte Cordeiro - até aqui vice-presidente da Câmara de Lisboa -, que passa a ser secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e dos Assuntos Parlamentares.



Assumiram ainda funções Maria do Céu Albuquerque, a nova secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Jorge Moreno Delgado, que fica com a secretaria de Estado das Infraestruturas, e ainda Alberto Souto de Miranda, o novo secretário Adjunto e das Comunicações.