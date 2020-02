Tribunal Constitucional. Vitalino Canas e Clemente Lima ouvidos no Parlamento

Vitalino Canas e Clemente Lima consideram já ser motivo de orgulho a escolha feita, mesmo que não sejam eleitos.



O nome de Vitalino Canas corre mais risco de ver a nomeação chumbada.



Depois do Bloco de o Esquerda já ter dito que vai votar contra, também alguns deputados do PSD estão desconfortáveis com o nome indicado pelo PS.



Vitalino Canas e Clemente Lima têm de ser eleitos por dois terços dos deputados. Por isso fizeram questão de falar no curriculum na jurisprudência como razão para serem eleitos. E deixaram também alguns esclarecimentos.



Clemente Lima garantiu que nunca fez parte de nenhuma lista de juizes que receberiam bilhetes para jogos do Benfica.



Vitalino Canas referiu que o facto de ser advogado não deve ser impeditivo do exercício de juiz do Constitucional.