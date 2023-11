"Trocou-se o certo pelo incerto", avalia Manuel Alegre

Em declarações à Antena 1, Manuel Alegre lamenta a atual situação política, num momento em que se vai comemorar 50 anos de liberdade democrática, conquistada em Abril de 1974.O socialista e ex-candidato à Presidência da República foi um dos conselheiros que não concordou com a decisão, por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, de dissolver a Assembleia e convocar eleições antecipadas. Alegre preferia uma solução de continuidade, com Mário Centeno no lugar de António Costa.