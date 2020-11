"Tudo faremos para que aqueles que quiseram brincar com o fogo não queimem o país"

"O quadro é muito duro, mas hoje saímos da Assembleia da República com um novo instrumento importante", afirmou esta quinta-feira o primeiro-ministro, após a aprovação, em votação final global, do Orçamento do Estado para 2021. Quanto à reprovação de nova transferência para o Novo Banco, carimbada por PSD e Bloco de Esquerda, António Costa não poupou nas críticas.