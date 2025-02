Tutti-Frutti. Medina diz ter recebido notícia do arquivamento com "satisfação e naturalidade"

O Ministério Público revelou esta terça-feira ter deduzido acusação contra 60 arguidos no processo Tutti-Frutti, sendo que Fernando Medina não consta da lista.“O Ministério Público concluiu que da minha atuação não encontrou nenhuma prática ilegal que mereça qualquer juízo de censura de forma criminal”, disse, garantindo que nunca cometeu nenhuma ilegalidade, “muito menos consciente que a tivesse a cometer”.acrescentou o antigo autarca de Lisboa, afirmando que sempre teve “consciência plena e clara”.O antigo ministro das Finanças do Governo socialista critica, no entanto, a demora do processo e lamenta as calúnias e especulações de que foi alvo durante os últimos oito anos.“Procuraram dar uma imagem de mim muito diferente da realidade”, declarou.“Gostava de ter sido ouvido antes. Se tivesse sido ouvido antes, a minha vida e a daqueles que me são mais próximos teria sido bem diferente, para melhor”, afirma.Para além de Fernando Medina, o antigo ministro socialista Duarte Cordeiro também foi excluído da lista de arguidos neste processo.Em causa estão suspeitas da “prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, corrupção ativa e passiva agravadas, branqueamento, prevaricação, tráfico de influência, falsificação ou contrafação de documento agravada e burla qualificada".