Último Conselho de Ministros. Governo demissionário aprova vários diplomas

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma resolução que determina que a ANA – Aeroportos de Portugal que execute investimentos no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com vista a mitigar os constrangimentos operacionais e de conforto dos passageiros. O secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas avançou que o investimento da ANA “tem sido inferior ao que estava previsto” no entendimento do regulador da aviação civil e do Estado., afirmou Frederico Francisco.O secretário de Estado das Infraestruturas anunciou que o Governo aprovou também “medidas preventivas” para que não decorram operações urbanísticas sem o parecer prévio da Infraestruturas de Portugal (IP) no troço da linha de Alta Velocidade que considerou “o investimento público mais importante da primeira metade do século XXI em Portugal”., disse Frederico Francisco.