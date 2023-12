Um mês após eclosão da crise política. Marcelo prepara-se para oficializar demissão do Governo

. Isto para acautelar espaço tendo em vista a aprovação, em sede de Conselho de Ministros, de “algumas votações importantes para o Plano de Recuperação e Resiliência”, nas palavras do chefe de Estado.Na sequência da notícia do envolvimento do gabinete do primeiro-ministro na investigação da Operação Influencer, a 7 de novembro, António Costa apresentou a demissão a Belém. Marcelo Rebelo de Sousa aceitou-a de imediato, tendo posteriormente decidido – ouvidos os partidos com assento parlamentar e o Conselho de Estado - dissolver a Assembleia da República e antecipar eleições legislativas para 10 de março.

A investigação judicial em causa incide sobre a instalação de um centro de dados em Sines e os negócios do lítio e do hidrogénio. O Ministério Público instaurou um inquérito autónomo no Supremo Tribunal de Justiça que visa o primeiro-ministro.



; a aprovação aconteceu a 29 de novembro com os votos favoráveis da maioria absoluta dos socialistas, as abstenções dos deputados do PAN e do Livre e os votos contra dos demais grupos parlamentares.Já. Ou seja,Nos termos da Lei Fundamental e da lei eleitoral, a dissolução do Parlamento deve ter lugar entre os 55.º e 60.º dias anteriores à data apontada para o ato eleitoral.

“Estrita necessidade da prática”

O artigo 186.º da Constituição da República estabelece que,. E que “as funções dos restantes membros do Governo iniciam-se com a sua posse e cessam com a sua exoneração ou com a exoneração do primeiro-ministro”.Em 2002, o Tribunal Constitucional lavrou um acórdão com o objetivo de aclarar as limitações dos governos em gestão. Nesta decisão,O acórdão foi emitido depois de Jorge Sampaio, à data presidente da República, ter solicitado ao Tribunal Constitucional que esclarecesse se o Governo de António Guterres, demissionário em 2002, poderia ou não aprovar o decreto-lei do regime jurídico da gestão dos hospitais e centros de saúde.

“É dever do Governo deixar tudo preparado”

Na quarta-feira,, de Mário Soares, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

No dia em que Mário Soares completaria 99 anos, Marcelo Rebelo de Sousa veio sublinhar que importa honrar “a vida e o legado incomparáveis” do antigo presidente da República e fundador do Partido Socialista.

Para lá do Orçamento do Estado, o Governo já fez saber que não deverá adotar decisões de peso como a privatização da TAP ou a escolha da localização para o novo aeroporto de Lisboa.

