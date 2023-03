Uma sessão para o 25 de Abril, outra para Lula

"À luz do Regimento da Assembleia da República, nós temos sessões solenes de boas vindas a Chefes de Estado, e é essa figura que vamos utilizar para receber aqui o Presidente Lula da Silva, e temos outras sessões, incluindo a sessão solene de comemorações do 25 de Abril", explicou Presidente da Assembleia, Augusto Santos Silva.





O líder brasileiro poderá estar presente na sessão comemorativa do 25 de Abril, mas não discursará.







Santos Silva referiu que foi sua a "proposta de a visita do Presidente da República do Brasil assumir a forma de uma sessão solene de boas-vindas, e uma sessão solene de boas-vindas que lhe será dedicada".



Esta proposta, indicou, obteve um “consenso muito grande” na conferência de líderes, tendo tido apenas oposição do Chega.