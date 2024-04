Universidade Europa do junta ministros da AD e cabeça de lista Sebastião Bugalho

A Universidade Europa é uma iniciativa de formação política dirigida aos jovens sobre temas europeus organizada pelo PSD desde 2008, e nesta edição o programa inclui temas como ambiente, defesa, futuro da Europa ou o financiamento e funcionamento da UE, entre outros.

Hoje, o orador do jantar sobre o tema "A UE da Defesa e da Segurança" será o ministro da Defesa Nacional e líder do CDS-PP, Nuno Melo.

Antes, na sessão de abertura, intervirão os secretários-gerais do PSD, Hugo Soares, e do CDS-PP, Pedro Morais Soares, e os líderes das juventudes partidárias, Alexandre Poço (JSD) e Francisco Camacho (JP), além do diretor da Universidade da Europa e coordenador da Academia de Formação do PSD, o eurodeputado Carlos Coelho.

No sábado, além de uma "aula" com Carlos Coelho -- que ficou fora das listas da AD para as europeias de 09 de junho - sobre o funcionamento da União Europeia e de um almoço-conferência com o jornalista e comentador Nuno Rogeiro, o programa contará com intervenções da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e da eurodeputada Lídia Pereira sobre a prioridade do ambiente e do clima.

No jantar-conferência, com o tema "Os desafios da UE hoje", serão oradores o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e o deputado do PP espanhol Esteban González Pons, ex-vice-presidente do grupo do Partido Popular Europeu.

O último dia da iniciativa, domingo, será aberto pelo ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, e antigo coordenador do PPE da Comissão dos Orçamentos, que falará sobre "Quem paga a UE?".

O encerramento ficará a cargo do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do cabeça de lista da AD às europeias, o jornalista e comentador Sebastião Bugalho, na primeira intervenção numa iniciativa partidária desde que o seu nome foi aprovado em Conselho Nacional do PSD, na segunda-feira.

Nessa ocasião, o presidente do PSD justificou a escolha do independente Sebastião Bugalho, de 28 anos, por ser "um jovem talentoso" e, por vezes, disruptivo.

"Um jovem talentoso, um jovem que o país conhece, aqui e ali até polemico, que afronta, é disruptivo, estimula a confrontação com respeito democrático. É o exemplo do que nós queremos: que vale a pena estar em Portugal, lutar por Portugal e ir para a Europa defender os interesses e as cores de Portugal", afirmou Luís Montenegro, dizendo estar convencido que Bugalho "vai fazer a diferença nas próximas eleições europeias".

Nas últimas eleições europeias, em junho de 2019, o PSD concorreu sozinho e teve o seu pior resultado de sempre, menos de 22% dos votos, e elegeu seis eurodeputados.

A Universidade Europa é, a par da Universidade de Verão, que decorre no final de agosto em Castelo de Vide (Portalegre) uma das duas iniciativas anuais do PSD centradas na formação política de jovens.