Ventura anuncia demissão da presidência do Chega para convocar novas eleições, em que se recandidatará

Em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, André Ventura reagiu à decisão do Tribunal Constitucional -- que, na quinta-feira, deu razão ao Ministério Público e considerou que as alterações estatutárias introduzidas pelo partido no Congresso de Évora, em setembro de 2020, são inválidas -, salientando que, "apesar de não ser claro na decisão do Tribunal Constitucional se a eleição do presidente do partido em eleições fica ou não comprometida", o Chega decidiu "não correr mais riscos nesta matéria".

"Apresentarei hoje a minha demissão ao presidente da mesa nacional para provocar novas eleições diretas no partido", salientou.

O líder do Chega referiu ainda que irá solicitar que as eleições diretas para a presidência do partido sejam convocadas "num prazo o mais breve possível" -- apontando para o "final deste mês ou no início do próximo mês novembro" - e anunciou que se irá, "naturalmente", recandidatar.

André Ventura salientou ainda que, "para retificar todos os atos que foram feitos e para evitar mais imbróglios jurídicos", irá também pedir a convocação de um "congresso extraordinário, a realizar após as diretas, no mês de dezembro deste ano".