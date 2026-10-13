Ventura denuncia "mais uma tentativa de bloquear" comissão de inquérito a Luís Neves

“O Parlamento assistiu a mais uma tentativa de impedir o regular início desta comissão parlamentar de inquérito, que tem tido sucessivos adiamentos e bloqueios por parte do sistema”, disse Ventura aos jornalistas esta terça-feira, na sede do Chega.O pedido surge depois de Aguiar-Branco ter considerado que não há conflito de interesses que impeça o líder do Chega de presidir a comissão de inquérito.Apesar disto, Ventura espera tomar posse como presidente da CPI esta quarta-feira.“Esta CPI não pode parar. Não pode ser bloqueada por nenhum interesse e não pode ser suspensa por nenhuma manifestação partidária”, insistiu.O Chega pediu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito aos mandados de Luís Neves à frente da PJ, depois das várias polémicas que têm sido reveladas nos últimos meses e fragilizado a imagem do atual ministro da Administração Interna.