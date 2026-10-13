Política
Ventura denuncia "mais uma tentativa de bloquear" comissão de inquérito a Luís Neves
O Livre insistiu esta terça-feira no Parlamento que André Ventura não tem condições para presidir a Comissão Parlamentar de Inquérito.
O presidente do Chega denunciou “mais uma tentativa de bloquear” a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) a Luís Neves, depois de o Livre ter defendido que André Ventura não tem condições para presidir a CPI.
“O Parlamento assistiu a mais uma tentativa de impedir o regular início desta comissão parlamentar de inquérito, que tem tido sucessivos adiamentos e bloqueios por parte do sistema”, disse Ventura aos jornalistas esta terça-feira, na sede do Chega.
O Livre insiste que há um claro conflito de interesses de André Ventura para presidir à CPI sobre Luís Neves e pediu ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, para que remeta à Comissão Parlamentar de Transparência a avaliação sobre o caso.
O pedido surge depois de Aguiar-Branco ter considerado que não há conflito de interesses que impeça o líder do Chega de presidir a comissão de inquérito.
Apesar disto, Ventura espera tomar posse como presidente da CPI esta quarta-feira.
“Estes casos apenas reforçam a urgência de uma investigação cabal, segura, rápida e eficaz a uma situação em que quem deveria ser o defensor da legalidade, é quem a coloca em causa diretamente”, disse Ventura.
“Esta CPI não pode parar. Não pode ser bloqueada por nenhum interesse e não pode ser suspensa por nenhuma manifestação partidária”, insistiu.
O Chega pediu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito aos mandados de Luís Neves à frente da PJ, depois das várias polémicas que têm sido reveladas nos últimos meses e fragilizado a imagem do atual ministro da Administração Interna.
“O Parlamento assistiu a mais uma tentativa de impedir o regular início desta comissão parlamentar de inquérito, que tem tido sucessivos adiamentos e bloqueios por parte do sistema”, disse Ventura aos jornalistas esta terça-feira, na sede do Chega.
O Livre insiste que há um claro conflito de interesses de André Ventura para presidir à CPI sobre Luís Neves e pediu ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, para que remeta à Comissão Parlamentar de Transparência a avaliação sobre o caso.
O pedido surge depois de Aguiar-Branco ter considerado que não há conflito de interesses que impeça o líder do Chega de presidir a comissão de inquérito.
Apesar disto, Ventura espera tomar posse como presidente da CPI esta quarta-feira.
“Estes casos apenas reforçam a urgência de uma investigação cabal, segura, rápida e eficaz a uma situação em que quem deveria ser o defensor da legalidade, é quem a coloca em causa diretamente”, disse Ventura.
“Esta CPI não pode parar. Não pode ser bloqueada por nenhum interesse e não pode ser suspensa por nenhuma manifestação partidária”, insistiu.
O Chega pediu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito aos mandados de Luís Neves à frente da PJ, depois das várias polémicas que têm sido reveladas nos últimos meses e fragilizado a imagem do atual ministro da Administração Interna.
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