Ventura desafia adversários a divulgar lista de donativos para campanha

"Estou completamente disponível [para divulgar a lista de donativos para a campanha]. No fim, a meio, quando vocês entenderem. Agora não faz ainda muito sentido porque a campanha ainda não começou. Quando se entender, divulgarmos toda a lista, e eu desafio os meus opositores a fazer o mesmo", desafiou André Ventura.

O líder do Chega falava aos jornalistas no início de uma arruada em Moscavide, concelho de Loures, altura em que foi questionado acerca das declarações da candidata presidencial Catarina Martins, que hoje considerou importante que exista transparência sobre quem financia as campanhas eleitorais, além da questão dos rendimentos dos candidatos.

André Ventura apontou que, numa campanha eleitoral para as presidenciais existem apoios dos partidos, para quem os tem, mas também "donativos de pessoas individuais, até aos montantes que a lei prevê".

"No nosso caso é tudo feito através de um `site`, informaticamente, que fica registado, que fica transparente e que fica claro e esclarecido", afirmou.

Na ótica de André Ventura, "quem está várias vezes a dizer que o Estado tem que ter transparência, tem que exigir às candidaturas transparência também".

"E, portanto, eu na minha vou ter também essa vontade de transparência", insistiu.

O candidato presidencial apontou que "há declarações que são entregues na Entidade de Contas, em que é preciso entregar e mostrar todas as contas da campanha", mas nesta corrida eleitoral está a atingir-se "um nível superior".

"Que é [divulgar] aqueles que apoiam a campanha, quem são e que interesses têm. Estou completamente disponível para isso, seja quem for, seja qual for, não só os que apoiam, como os que trabalham com a campanha e os que estão a ajudar na campanha, para que fique claro para o país que não há nada que me vá condicionar", sustentou.

Ventura lembrou ainda que "há muitos anos" que entrega declarações de rendimentos, uma vez que é deputado na Assembleia da República.

As questões relacionadas com transparência têm marcado os últimos dias de pré-campanha para as eleições presidenciais, depois de Luís Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD/CDS-PP, ter divulgado na sexta-feira uma lista com os 22 clientes da sua empresa, na qual se encontram prestações de serviços em consultoria, comentário e participações em conferências, e que inclui a construtora de Famalicão Alberto Couto Alves.

À Lusa, o diretor de campanha, Duarte Marques, desafiou os restantes candidato, "a bem da transparência", a divulgarem "tudo o que se possa suscitar conflitos de interesses".