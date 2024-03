Ventura diz que Montenegro falhou em recrutar nomes com prestígio na sociedade civil

André Ventura diz que o Governo de Montenegro é um governo partidário, composto essencialmente por figuras da cúpula do PSD. E critica a "incapacidade" do primeiro-ministro indigitado de conseguir recrutar nomes com prestígio na sociedade civil.

Para o líder do Chega, a lista de Montenegro "mostra uma insuficiente capacidade de ter ido à sociedade buscar personalidades independentes, com experiência e com um currículo que pudesse prestigiar ministérios tão importantes".



O XXIV Governo Constitucional tem 17 ministros Ventura considera que era preferível um governo mais pequeno "como um sinal de corte nas estruturas desnecessárias da governação e do estado político".