Ventura diz que portugueses "querem um governo do Chega e da AD"

"O Chega pode atingir esta noite mais de 20 por cento dos votos. É um resultado absolutamente histórico", começou por reagir André Ventura, que agradeceu a "todos os que saíram de casa para votar no Chega".



"Hoje é o dia em que se assinala o fim do bipartidarismo em Portugal", continuou, congratulando o facto de ir haver "uma maioria forte da direita para governar".



André Ventura considera que a partir desta noite, "temos de começar a trabalhar para que haja um governo estável em Portugal".



"Nós estamos disponíveis para construir um governo em Portugal", afirmou ainda o líder do Chega, sem confirmar que viabiliza um governo da AD.



Na interpretação de Ventura, "os portugueses disseram claramente que querem um governo de dois partidos: do Chega e da AD".



"Agora cabe aos líderes políticos interpretarem a vontade política do que hoje foi expresso".



Ainda sem resultados finais destas eleições, o líder partidário acrescentou que há "uma maioria para construir, um orçamento para aprovar e que isso só pode ser feito com o apoio do Chega".