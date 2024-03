Ventura diz que PSD "tem de escolher as companhias"

"Anunciei que havia um acordo entre a AD e o Chega para um trabalho conjunto de viabilização na Assembleia da República. Durante toda a manhã, dirigentes e responsáveis da AD apressaram-se falsamente a desmentir a existência desse acordo", constatou o líder do Chega.



"Ontem havia acordo, hoje houve um bloqueio", afirmou.



Apesar disso, Ventura diz ter dado indicações para que o nome apresentado para a sucessão de Augusto Santos Silva fosse viabilizado.



"Não sei quem votou a favor ou contra, mas há uma coisa que sei: sem que o PSD tem de escolher as companhias. Tem de escolher se quer fazer uma coligação com o PS ou se quer governar à direita", disse Ventura.



"Governar em cima do muro não funciona", acrescentou.



Ventura reiterou que o Chega continua disponível para um acordo com a AD, mas destacou que "não há acordos sem conversa".



"O Chega não está disponível para ser humilhado nem espezinhado", sublinhou.