Ventura quer adiamento da segunda volta das eleições presidenciais

André Ventura manifestou esta quinta-feira a intenção de propor a António José Seguro e a Marcelo Rebelo de Sousa o adiamento, por uma semana, da segunda volta das eleições presidenciais.





propor aos vários poderes envolvidos de acordo com a lei, e à Comissão Nacional de Eleições, adiarmos estas eleições uma semana”, anunciou num almoço com autarcas do Chega, no Algarve.

"Eu queria propor ao meu adversário, nesta segunda volta, que os dois em conjunto tenhamos a capacidade de pôr as pessoas à frente e de", anunciou num almoço com autarcas do Chega, no Algarve.André Ventura quer garantir que "todos, todos, de todo o espectro político estão em condições de ir votar".





Na visão deste candidato presidencial, trata-se de "uma questão de igualdade de todos os portugueses". “Não vamos obrigar pessoas que estão sem teto, sem alimentação, em angústia permanente, a terem de ir votar”, vincou o candidato a Belém.





"Eu vou propor hoje e vou propor ao outro candidato e ao presidente da República e aos vários poderes municipais" que se adie uma semana o ato eleitoral, insistiu.



“Porque votar é um dever, mas acho que podemos prescindir de uma semana no nosso país para dizer às pessoas que poderão cumprir o seu dever em melhores condições, em condições de igualdade, de humanidade e, sobretudo, de dignidade”, acrescentou.





André Ventura reiterou que, face aos efeitos do mau tempo, não há "condições de ter eleições marcadas e disputadas neste contexto".



"Metade do país a votar e outra metade a não votar? Isto faz algum sentido?", defendeu.







A segunda volta das eleições presidenciais está marcada para o próximo domingo, dia 8 de fevereiro.