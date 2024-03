Ventura reage a entendimento entre PS e PSD: "Chega liderará a oposição"

“Hoje o Chega assume-se como o líder da oposição”, afirmou André Ventura na reação ao acordo entre PSD e PS para dividirem a presidência da Assembleia da República.







“Acho que hoje ficou claro. O Chega fará o seu papel de liderar a oposição. Nós tivemos as portas abertas até ao momento em que o PSD escolheu a sua companhia. Hoje, essa escolha foi clara. O PSD vai coligar-se com o PS. O PS vai dar a mão ao PSD”, frisou.

”, sublinhou.

Ventura recorda que o seu partido esteve sempre pronto “para consensos, para convergências. O PSD não quis”. E considera que o PSD escolheu “a sua companhia de viagem”



“O PSD escolheu com quem fazer verdadeiramente os seus acordos”, afirmou André Ventura que recorda os acordos entre o Chega e o PSD que não foram executados.



Ventura revelou ainda que tinha marcado um encontro com o líder do PSD para tentar “ultrapassar à direita este impasse. O presidente do PSD optou por não fazer essa reunião comigo, e fazê-la com o líder do Partido Socialista”.



“O Chega esteve disponível para se conversar para se chegar a uma convergência à direita. Acho que ficou claro, e essa é a notícia talvez mais relevante do dia de hoje, que o PSD decidiu fazer uma aliança, mais ou menos informal, com o Partido Socialista”, acusou.



Para o líder do Chega, “este acordo mostra, com toda a probabilidade, que o que vai acontecer nesta legislatura é que PSD e PS de vão entender. E agora fica claro, que também se entenderão para um Orçamento do Estado”.