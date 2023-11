Vieira da Silva alinha com declarações de Augusto Santos Silva sobre PGR

O Ex-ministro defende que o país precisa de mais esclarecimentos sobre a investigação que levou à demissão de António Costa.





O antigo ministro Vieira da Silva confirma o apoio à candidatura de José Luis Carneiro à liderança do PS e diz que o atual ministro da Administração Interna merece a confiança e o respeito dos socialistas.



Ouvido pelo jornalista João Alexandre, o ex-ministro do Governo de António Costa salienta a experiência política e governativa de José Luis Carneiro.



Vieira da Silva afirma ainda que, ao contrário de Pedro Nuno Santos, José Luis Carneiro não representa um risco de alinhamento estratégico do PS com os partidos mais à esquerda.