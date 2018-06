Partilhar o artigo Votação laranja nos combustíveis abriu guerra interna no PSD Imprimir o artigo Votação laranja nos combustíveis abriu guerra interna no PSD Enviar por email o artigo Votação laranja nos combustíveis abriu guerra interna no PSD Aumentar a fonte do artigo Votação laranja nos combustíveis abriu guerra interna no PSD Diminuir a fonte do artigo Votação laranja nos combustíveis abriu guerra interna no PSD Ouvir o artigo Votação laranja nos combustíveis abriu guerra interna no PSD