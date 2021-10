Voto contra do PSD. Rui Rio confia que a Madeira "não está à venda"

À saída do debate parlamentar, Rui Rio afirmou que o Orçamento é mau para o país todo e portanto também para a Madeira e louvou a solidariedade da Madeira com o voto contra do PSD, sublinhando que a Madeira "não está à venda".