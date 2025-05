O candidato a secretário-geral do partido disse, nada RTP, que gostava de contar com Pedro Nuno Santos na vida política ativa.

José Luís Carneiro defende que o PS deve ajudar a governar, mas recusa passar cheques em branco.





O candidato a secretário-geral do PS afastou em qualquer "um psicodrama" na eleição do presidente do parlamento porque o PS "não tem o direito" de vetar o nome da AD.



"Vamos contribuir para a viabilização do orçamento, mas não vamos fazer como a doutora Manuela Ferreira Leite, que disse ´eu nem quero ver o Orçamento´. Não vamos dizê-lo porque é importante vê-lo", assegurou José Luís Carneiro na Grande Entrevista da RTP desta noite.



Nesta entrevista, na qual assumiu o objetivo de ganhar as eleições autárquicas e disse que gostaria de contar com o ex-líder do PS, Pedro Nuno Santos, "na vida política ativa", o candidato à liderança do PS foi questionado sobre a disponibilidade que terá para a viabilização do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).