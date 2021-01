A arte da música a realizar sonhos na Bela Vista em Setúbal

Foto: Paula Véran / Antena 1

Um estúdio profissional de som e imagem tornou realidade os sonhos de muitos jovens músicos do bairro da Bela Vista, em Setúbal. Gravavam em casa mas de um modo muito amador. Integrado no programa "Nosso Bairro, Nossa Cidade", na Bela Vista, este estúdio, com qualidade profissional, vem trazer ao espaço mais valências. É uma espécie de laboratório onde há partilha entre quem aprende e quem ensina.O rapper Nuno Santos, conhecido como Chullage, (Xullaji, em crioulo) ajuda os jovens a levarem as suas músicas a uma qualidade superior. Assim que se entra no estúdio nota-se o entusiasmo de todos os envolvidos no projeto. Reportagem de Paula Véran