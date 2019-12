A mulher e o mar

Foto: Paula Véran / Antena 1

Uma tertúlia em pleno mercado do Livramento, em Setúbal que juntou à mesa mulheres ligadas ao mar. Desde a defesa dos oceanos à aquacultura, com preocupações ambientais, passando pelas receitas culinárias com um consumo de pescado sustentável. Em todo o mundo cerca de 70 a 90 por cento de mulheres estão envolvidas na indústria das pescas. O seu papel é crucial na escolha consciente quando compra ou confeciona o peixe que coloca na mesa.Vamos escutar os argumentos de quem faz do peixe a sua vida. Reportagem de Paula Véran