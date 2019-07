Casa da Pesca em Oeiras. Um monumento nacional em risco onde há dinheiro para obras, mas falta uma autorização

Foto: Arlinda Brandão/Antena 1

E nem sequer é uma questão de dinheiro, já que a Câmara tem 8 milhões de euros para recuperar o Monumento.





Nesta altura a situação que já esteve pendente no Ministério da Agricultura, está nas mãos do Ministério das Finanças através da Direcção-Geral do Tesouro.A Antena 1 procurou saber como está este processo, mas não obteve resposta.A Câmara Municipal de Oeiras quer pagar a requalificação do monumento nacional para o abrir ao público, mas acusa o Estado de não agilizar os procedimentos para poder intervir rapidamente.Oiça a Reportagem de Arlinda Brandão.