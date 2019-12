CIJ Marvila onde jovens ajudam outros jovens

Foto: Paula Véran / Antena 1

Paredes coloridas, mensagens positivas, um local de convívio, de troca de experiências. Mas que tem também salas reservadas ao estudo individual e acompanhado. Fomos visitar o CIJ - o Centro de Informação Juvenil, no bairro do Condado em Marvila. Encontrámos jovens a ajudarem outros jovens. Falam todos a mesma linguagem apesar de viverem realidades sociais e económicas diferentes. Os estudantes de um colégio privado usam o tempo livre para ajudarem nos estudos, os alunos do Centro de Informação Juvenil, na Freguesia de Marvila. Reportagem de Paula Véran