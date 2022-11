EPADREC um laboratório vivo que forma estudantes para o mercado de trabalho

Foto : Antena 1

A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister, EPADREC, fica em Alcobaça. A escola funciona numa exploração agropecuária e é um autentico laboratório vivo. São 28 hectares de terreno com pomares, vinha, mas também com produção animal. Os alunos que se formam na EPADREC ganham todas as ferramentas para trabalhar no setor agrícola e na restauração. Áreas que estão ávidas de mão de obra qualificada.