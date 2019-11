Exposição "Cheias de 67"

Foto: Lisbon Flood Disaster | Terence Spencer, 1967 / Coleção Museu Municipal de Vila Franca de Xira

A maior tragédia natural depois do terramoto de 1755, pode agora ser recordada em vídeos, fotografias, jornais, testemunhos. Falamos das cheias de novembro de 1967 que mataram, na região da Grande Lisboa, cerca de 700 pessoas. A chuva fez subir rapidamente o nível das águas do Tejo. As zonas mais baixas de Cascais a Alenquer, passando por Oeiras, Lisboa, Odivelas, Loures, Alhandra, Alverca, Vila Franca de Xira e Castanheira do Ribatejo, ficaram alagadas. A força da água trouxe lama e tudo o que encontrou pela frente. O regime da altura - o Estado Novo - quis abafar o número de mortos mas quando o dia nasceu as imagens da tragédia falaram mais alto. Numa iniciativa da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira é inaugurada a exposição sobre as "Cheias de 67". Um retrato do Portugal da década de 60. Reportagem de Paula Véran