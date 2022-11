Lisboa aposta em edifícios sustentáveis e inteligentes.

Foto: Gebalis

Em época de crise energética a autarquia de Lisboa está a apostar em edifícios sustentáveis e inteligentes. A Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, mostrou-nos alguns dos prédios, do programa de arrendamento acessível, onde estão colocados equipamentos para poupar na energia. Nos telhados há painéis solares que vão ajudar no aquecimento central das casas, no aquecimento da água e numa redução na fatura de energia.