Oferta de Emprego. Dez mil propostas de trabalho na Bolsa de Turismo de Lisboa

Foto:Arlinda Brandão/Antena 1

As 10 mil oportunidades prometidas incluem vagas nas empresas em regime de estágio profissional, trabalho temporário, contratos de médio e longo prazo e programas de formação.

São propostas para trabalhar essencialmente em Lisboa e no Algarve. O acesso a esta Bolsa de Empregabilidade na BTL é possível a partir desta sexta-feira 15 de março, altura em que a Feira deixa de receber apenas profissionais do setor e abre ao público em geral.

Oiça a Reportagem de Arlinda Brandão.