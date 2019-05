Open Conventos. Conhecer e debater património de Lisboa a precisar de atenção

Foto: Arlinda Brandão/Antena 1

Esta iniciativa pretende também chamar a atenção para este património e para o estado de degradação em que estão alguns destes edificios; como a igreja de Santa Catarina, que faz parte do Mosteiro do Santissimo Sacramento de Lisboa que também vai poder ser visitado.





O arranque deste Open Conventos está marcado para hoje às 18 horas com um debate sobre "o que fazer com os conventos de Lisboa?" na Igreja de São Vicente de Fora.



Seguem-se as visitas gratuitas aos conventos e mosteiros amanhã e sábado entre as 10 e as 18 horas.

Oiça a Reportagem de Arlinda Brandão.