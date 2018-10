Augusto Santos Silva defende prolongamento das negociações do Brexit

Foto: Simon Dawson - Reuters

“Tudo é preferível ao cenário de não-acordo”, afirmou Augusto Santos Silva, relembrando que o tempo de negociação do acordo pode ser prolongado por mais dois anos.



As negociações entraram num impasse no domingo, em Bruxelas, com Dominic Raab, o ministro britânico para o Brexit, a regressar ao Reino Unido sem acordo depois de uma reunião extraordinária com o negociador-chefe da União Europeia, Michel Barnier.



Barnier admite as negociações têm avançado mas que há ainda questões por resolver, sendo a principal a da questão das fronteiras entre as duas Irlandas.



Theresa May afirmou, no entanto, que os termos da saída do Reino Unido da União Europeia já se encontram mais claros. Num discurso acerca do Brexit que teve lugar no Parlamento, a primeira-ministra britânica referiu que o momento final das negociações pode estar prestes a chegar.