Brexit. António Costa satisfeito embora cauteloso

O fantasma da saída pairou na última noite em Bruxelas, depois de um encontro entre todos os Estados-membros.



A reunião durou quase sete horas e no final, em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro português confessou que ficou satisfeito com a decisão final.



António Costa voltou a destacar a importância de uma saída do reino Unido da UE com acordo.



O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, lembrou que este é um prazo flexível e pediu ao Reino Unido para que não faça a União Europeia perder mais tempo.



A primeira-ministra britânica diz que quer chegar a acordo ainda antes do prazo definido.Theresa May quer o Reino Unido fora da União Europeia ainda antes do prazo limite, agora agendado para 31 de outubro.