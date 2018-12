Brexit. May sofre três derrotas no início do debate parlamentar

Raquel Ramalho Lopes - RTP05 Dez, 2018, 11:32 / atualizado em 05 Dez, 2018, 12:11 | Europa

A primeira sessão de debate, na terça-feira, começou com várias horas de atraso. Primeiro os deputados rejeitaram uma proposta do Governo, que queria enviar a questão da publicação do parecer legal para a comissão de privilégios do Parlamento e adiar a sua votação para depois da próxima semana.



Depois, 311 deputados aprovaram a moção histórica em que acusavam o Governo de desrespeitar o Parlamento por não publicar na íntegra os fundamentos legais sobre o Brexit e ter-se limitado à divulgação de um resumo de 43 páginas. Se o acordo para o Brexit for rejeitado em 11 de dezembro, o Governo britânico tem 21 dias para voltar ao Parlamento e esclarecer como pretende prosseguir com o processo Brexit.



O parecer do procurador-geral Geoffrey Cox é publicado esta quarta-feira.



Ainda sem Theresa May ter dado início ao debate, os deputados aprovaram uma emenda, apresentada pelo conservador Dominic Grieve e apoiado por 25 deputados rebeldes, com o objetivo de fortalecer o poder do Parlamento se o acordo for rejeitado.



A presidente da Câmara baixa do Parlamento garante que, caso os deputados votem contra a proposta negociada por Theresa May, o cenário alternativo que se apresenta é a saída da União Europeia sem acordo.



"A menos que o Governo faça algo completamente diferente para mudar de rumo, ou mesmo para aprovar o acordo, sairemos da UE em 29 de março do ano que vem sem um acordo ", declarou Andrea Leadsom à emissora de rádio da BBC.



Ministro do Comércio admite derrota

“Existe um perigo real de a Câmara dos Comuns, que tem a maioria, de tentar roubar o Brexit do povo britânico. Isso seria uma afronta democrática", declarou esta quarta-feira Liam Fox.

Nigel Farage abandona UKIP

O impulsionador do Brexit e antigo líder do Partido da Independência do Reino Unido (UKIP) Nigel Farage anunciou que vai deixar o partido.



Enquanto líder do UKIP, Farage pressionou o então primeiro-ministro David Cameron a prometer um referendo e esteve muito ativo durante a campanha.



No entanto, depois de abandonar a liderança do UKIP já criticou abertamente o partido, considerando-o desorganizado e mal liderado. É particularmente crítico da nomeação do ativista de extrema-direita Tommy Robinson como consultor pelo atual líder Gerard Batten.







With a heavy heart, and after all my years of devotion to the party, I am leaving @UKIP today. pic.twitter.com/xJk4a2P494 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 4 de dezembro de 2018

"Deixou o UKIP hoje (...). Há um enorme espaço para um partido do Brexit na política britânica, mas não será preenchido pelo UKIP", declarou Nigel Farage.



Apoiante de Donald Trump, Nigel Farage foi fotografado com o Presidente dos Estados Unidos na Torre Trump logo após a eleição presidencial de 2016.









A disposição introduzida por Dominic Grieve dá aos membros a oportunidade de alterar o texto que lhes for apresentado. Também estão livres para propor cenários diferentes dos propostos pelo Executivo: para exigir a reabertura de negociações com Bruxelas, a organização de um novo referendo, ou a continuidade na União Europeia.O secretário-sombra do Brexit considera que a derrota é uma “medalha da vergonha”. “Ao tratar o Parlamento com desprezo, o Governo provou que perdeu a sua maioria e respeito da câmara. A primeira-ministra não pode continuar a adiar o parlamento ou evitar o escrutínio responsável”, declarou Keir Starmer.O ministro do Comércio já veio dizer que, depois da sessão parlamentar da noite passada, já admite a possibilidade de não haver Brexit.O ministro comparou as tentativas dos deputados para prejudicar o acordo de saída do Governo a “roubar” o Brexit daqueles que votaram no referendo.