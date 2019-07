Durão Barroso admite que Governo português possa indicar uma mulher para Comissária Europeia

Reuters

Barroso elogiou os nomes propostos para os cargos de topo da União Europeia e salientou a importância de ter duas mulheres entre os novos cargos de topo europeus, Ursula von der Leyen na presidência da Comissão Europeia e Christine Lagarde á frente do Banco Central Europeu, afirmando que é "um sinal de progresso e avanço".



Opinião partilhada por Donald Tusk, esta quinta-feira, no primeiro debate da nova legislatura em Estrasburgo. Tusk diz estar "feliz e orgulhoso" por, "ser inédita a nomeação de duas mulheres e dois homens para liderar as instituições-chave" da EU.