Eleições bávaras: social-cristãos recusam coligação com extrema-direita

RTP11 Out, 2018, 19:14 / atualizado em 11 Out, 2018, 19:55 | Europa



Segundo uma das últimas sondagens permitidas antes das eleições do próximo domingo, a União Social-Cristã (CSU), com 32,9 por cento dos votos, deverá manter-se como primeiro partido mas muito longe da maioria absoluta e em quebra acentuada face à eleição anterior (47,7 por cento em 2013). A quebra tem sido constante e ininterrupta: 3 pontos percentuais desde setembro e cinco ponto desde agosto.





Percentagens de votação previstas

CSU - 32,9

FDP - 5,9

SPD - 11,0

FW - 9,8

Verdes - 18,5

Linke - 3,9

AfD - 12,8

Outros - 5,2





O líder social-cristão, Markus Söder, atribuiu as más sondagens do seu partido à impopularidade do Governo federal de Angela Merkel. Implicitamente, acusava desse modo o seu correligionário Horst Seehofer de responsabilidade no declínio do partido, visto que é ele o mais destacado social-cristão que participa no Governo federal - no caso como ministro do Interior.





Seehofer considerou necessário defender-se, afirmando: "Nos últimos seis meses não me intrometi, nem na política bávara, nem na campanha eleitoral". Em todo o caso, as suas ásperas críticas contra a política de refugiados de Angela Merkel têm precisamente sido atribuídas à ânsia de reforçar a votação da CSU nas eleições bávaras do próximo domingo, dia 14.





Ao contrário da CSU, há dois outros partidos que ganham uma grande quantidade de votos: os Verdes, que saltam para 18,5 por cento; e a AfD que se estreia com 13 por cento, superando os 11 por cento do velho SPD. Outros dois partidos estão na zona cinzenta, em dúvida sobre a sua capacidade para vencer a barreira dos 5 por cento que é o mínimo para entrar no parlamento: os liberais da FDP (5,9 por cento); e a esquerda, Linke (3,9 por cento).





Há ainda os Eleitores Livres (FW, com 9,8 por cento) e outros partidos (com 5,2 por cento).