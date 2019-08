Pedro Marques e Elisa Ferreira apontados a comissários europeus

Mário Aleixo - RTP08 Ago, 2019, 07:16 / atualizado em 08 Ago, 2019, 08:13 | Europa

O jornal Público, na edição esta quinta-feira, adianta que António Costa deu os dois nomes à presidente eleita da Comissão, respondendo ao pedido de Ursula von der Leyen, que prometeu compor um executivo paritário.



Segundo o jornal, o antigo ministro e a atual vice-governadora do Banco de Portugal já se reuniram com a futura líder da Comissão Europeia, que começou esta semana uma ronda de contatos informais com as várias personalidades indicadas pelos Estados-membros.



No caso de Portugal, Pedro Marques foi eleito em maio para o Parlamento Europeu e Elisa Ferreira foi eurodeputada durante 12 anos, tendo abandonado o cargo em 2016.